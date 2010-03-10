Вартість житла економ-класу в Києві знизилася на 0,3%

Середня вартість житла економ-класу на первинному ринку Києва в лютому ц.р. знизилася на 0,3% - до 10 048 грн./кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

При цьому за лютий середня вартість квартир у будинках бізнес-класу збільшилася на 0,2% - до 14 662 грн./кв. м, а квартири преміум-класу знизилися у вартості на 0,5% - до 23 877 грн./кв. м.

За даними аналітиків, на сьогоднішній день в структурі пропозиції на первинному ринку Києва переважають квартири економ-класу - 48%, частка житла бізнес-класу становить близько 34%, а частка преміум-житла становить 18%.

За підсумками лютого вартість квартир була збільшена в дев`яти об`єктах: трьох об`єктах економ-класу на 500-800 грн./кв. м, у трьох об`єктах бізнес-класу - на 700-1000 грн./кв. м, і трьох об`єктах преміум-класу - на 2000 грн./кв. м.

Водночас у п`яти об`єктах ціни було знижено: у двох об`єктах економ-класу (на 500-1000 грн./кв. м), у трьох об`єктах преміум-класу (на 2000-4000 грн./кв. м).

За даними фахівців, у лютому було відновлено або почато продаж квартир у шести об`єктах: 4 економ-класу, 1 - бізнес-класу, 1- преміум-класу. Кількість пропозицій квартир у лютому на первинному ринку житла Києва зменшилася на 0,4% щодо січня і становила 957 квартир.

За даними порталу, в лютому до продажу пропонувалися квартири у 131 об`єкті 60-ти операторів первинного ринку, загальною площею близько 93,8 тис. кв.м. Серед квартир, що реалізовуються, є як квартири в об`єктах незавершеного будівництва, так і квартири у вже зданих в експлуатацію будинках.

Моніторинг ринку первинної нерухомості Києва здійснюється ІАП «Столична Нерухомість» щомісячно на підставі даних, наданих у відділах продажу інвестиційно-будівельних компаній.