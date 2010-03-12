У Донецьку на одну вакансію - 5 зареєстрованих безробітних

У Донецьку станом на початок березня на одне вакантне робоче місце претендують 5 незайнятих громадян, зареєстрованих у міському центрі зайнятості.

Про це повідомляє прес-служба Донецької міськради з посиланням на дані, надані міським центром зайнятості.

Так, на початок березня 2010 року чисельність незайнятих громадян, які перебувають на обліку в Донецькому міському центрі зайнятості, становила 5 тис. осіб, зокрема службовці - 3,3 тис., особи робочих професій – 1,4 тис., особи без професій – 0,3 тис.

Водночас потреба підприємств, установ і організацій Донецька в працівниках становила 988 осіб, зокрема службовців – 431, осіб робочих професій - 439, для осіб без професії – 118 осіб.

У центрі зайнятості зазначили, що в січні-лютому 2010 року послугами Донецької міської служби зайнятості скористалися 7,5 тис. незайнятих громадян, зокрема 4,4 тис. жінок і 3,7 тис. молодь віком до 35 років.

Також Донецьким міським центром зайнятості було працевлаштовано 1,2 тис. осіб із числа незайнятого населення.

За направленням служби зайнятості в 2010 році 419 осіб проходили професійне навчання. В оплачуваних громадських роботах, організованих службою зайнятості, взяли участь 286 осіб.