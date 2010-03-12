На Донеччині в дитячих садках на кожні 100 місць припадає 107 дітей

На даний час у дитячих садках Донецької області не вистачає місць - у середньому на кожні 100 місць припадає 107 дітей.

Про це повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики Донецької області. Згідно з повідомленням, до початку 2010 року в Донецькій області налічувалося 1 тис. 145 дошкільних установ, що вдвічі менше порівняно з 1990 роком. У другий половині 90-х років минулого століття відбулося масове закриття і перепрофілювання дошкільних закладів, викликане значним скороченням контингенту дітей дошкільного віку, зазначили в управлінні статистики.

Але з 2002 року народжуваність в області почала зростати, а з 2004 збільшується і кількість вихованців дошкільних установ, констатували в облуправлінні. Так, на початок 2010 року в області налічувалося 119,7 тис. дітей, що відвідують дитячі садки. Це найвищий показник за останні 11 років (мінімальний був на початку 2004 року – 103,3 тис. дітей), зазначають статистики.

При цьому загальна кількість місць у дошкільних установах області становить 111,5 тис. У 654 установах (57% від загальної їх кількості), чисельність дітей перевищує кількість місць, їх відвідують 88,1 тис. дітей - майже три чверті усіх вихованців.

Таким чином, у дитячих садках регіону в середньому на 100 місць припадає 107 дітей, у тому числі в селах - 72 дитини, у містах - 111 дітей на 100 місць. У м. Донецьку на кожні 100 місць припадає 123 дитини.

Проблема влаштування дітей у дитсадок існує також у таких містах як Горлівка (118 дітей на 100 місць), Артемівськ і Шахтарськ (по 121 дитини на 100 місць), Красноармійськ – 123 дитини на 100 місць, Краматорськ - 124, Авдіївка - 127, Ясинувата - 129, Вугледар - 134, Харцизьк - 136 дітей на кожні 100 місць.