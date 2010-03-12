На Хмельниччині вилучили фальсифікату на 3 млн. грн.

Податківці Хмельниччини за січень-лютий вилучили в торгівельній мережі фальсифікованих товарів на суму 3,5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА в області, зокрема, вилучили лікеро-горілчаних та тютюнових виробів, а також спирту – на понад 135 тисяч, продовольчих товарів – на 18 тисяч гривень.

Крім того, під час проведення оперативних заходів податківці виявили 6 підпільних цехів з виробництва промислових товарів та припинили діяльність 4 цехів із виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.

За даними фактами порушили 5 кримінальних справ за ст. 204 ч.3 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення та збут алкогольних напоїв без марок акцизного збору з недоброякісної сировини, що призвело до отруєння людей).