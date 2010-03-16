В Україні шукають тисячолітні дуби та липи

Київський еколого-культурний центр в рамках всеукраїнської кампанії з пошуку і захисту стародавніх дерев оголосив про премію у розмірі 1 тис. грн. за знахідку тисячолітнього дерева.

Як повідомили УНІАН у Київському еколого-культурному центрі, кожен, хто знайде дуб, ще невідомий фахівцям, або липу віком 1000 років, отримає премію. Для цього необхідно обміряти охоплення (периметр) стовбура старого дерева на відстані 1,30 м від поверхні землі, і якщо він перевищує 8 м, повідомити в Київський еколого-культурний центр. Якщо інформація, що надійшла про знахідку стародавніх дерев виявиться вірною, і не відомою фахівцям, той хто знайшов 1000-літнє дерево, отримає премію в розмірі 1 тис. грн. Наразі екологам відомо тільки про дев’ять українських дубів, які мають вік 1000 років. 4 з них ростуть в Черкаській області, по 2 у Львівській і Закарпатській, 1 - у Рівненській.

Інформації про 1000-літні липи поки що немає.