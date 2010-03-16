«Укрзалізниця» призначила 22 додаткових потяги до Пасхи

Станом на 16 березня, «Укрзалізниця» включила до розкладу 22 додаткових потяги на пасхальні свята.

Про це УНІАН повідомила прес-служба відомства.

Зокрема, 7 потягів призначила Придніпровська залізниця; 5 - Південно-Західна; 4 - Львівська; три - Одеська; два - Донецька; один - Південна залізниця.

Робота з вивчення попиту і призначення додаткових потягів на найпопулярніші напрями триває.