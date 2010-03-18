У Криму забракували 5% перевіреній продукції

У лютому 2010 року в Криму під час перевірок на якість і безпеку за невідповідність нормам забраковано 5% продукції різних галузей на загальну суму 201 тис. грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у відділі держнагляду за дотриманням стандартів, норм і правив ДП "Кримстандартметрологія", загалом у лютому провели 26 перевірок харчової, промислової і сільськогосподарської продукції, а також алкогольних напоїв і парфюмерно-косметичної продукції на загальну суму 3 млн. 963 тис. грн.

При цьому порушення виявили в 88,5% випадків. Серед основних порушень - незадовільне маркування продукції, непроведення періодичних і приймально-здавальних випробувань, відсутність сертифікатів відповідності продукції та ін.