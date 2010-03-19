В Україні заборгованість із зарплати становить 2 млрд. грн.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, заборгованість з заробітної плати на сьогодні становить 2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив під час робочої зустрічі з представниками Всеукраїнських професійних спілок і об’єднань, яка відбулася в Києві.

Президент також констатував, що найбільш характерні порушення трудового законодавства з боку роботодавців пов’язані саме із виплатою зарплат.

«Заборгованість по зарплаті наближається сьогодні до рівня 2002 року і складає 2 млрд. грн.», - повідомив В.ЯНУКОВИЧ.

У зв’язку з цим він наголосив на необхідності розроблення урядової програми погашення такої заборгованості.

«Ми ставимо для себе завдання підняти рівень оплати праці, розуміючи, що без цього неможливо наповнювати Пенсійний фонд реальним бюджетом», - також окреслив напрямки діяльності нової влади В.ЯНУКОВИЧ.

Серед конкретних заходів він назвав пошук можливостей з підняття попиту на внутрішньому ринку та реалізацію інвестиційних програм на підняття рівня економіки і розвитку внутрішнього ринку.