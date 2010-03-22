У Хмельницькому планують збільшити вартість проїзду у тролейбусах

Хмельницьке комунальне підприємство “Електротранс” розглядає варіант підвищення вартості проїзду у тролейбусах до 1 грн (наразі проїзд у місті коштує 75 коп.).

Як передає кореспондент УНІАН, за словами директора підприємства Володимира МАКСИМОВА, попередні підрахунки свідчать, що збитки “Електротрансу” сягають понад 5 млн. грн.

“Найближчим часом ми хочемо порушити питання про підвищення тарифів на проїзд, щоб не бути збитковим підприємством. Нині майже в усіх містах України проїзд в тролейбусі чи трамваї коштує гривню”, - зазначив він.

Директор стверджує, що з держбюджету не повернуто близько трьох мільйонів гривень за минулий рік.

“Але ми сподіваємося отримати їх цього року. До того ж, держава має виплатити нам 13 мільйонів гривень субвенції на 2010 рік, на які ми так розраховуємо”, – наголосив керівник підприємства.