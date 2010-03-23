Одеська Гуморина-2010 буде безалкогольною

Одеська Гуморина цього року буде безалкогольною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу в міськраді віце-мер міста Тетяна ФІДІРКО.

Зокрема, за її словами, єдине, чим ця Гуморина відрізнятиметься від попередніх, її безалкогольний статус. «У магазинах і на підприємствах громадського харчування, розташованих в центральній частині Одеси, заборонять продаж не лише міцних спиртних напоїв, а й навіть пива», - уточнила Т.ФІДІРКО.

Відповідні розпорядження підприємці, за її словами, вже одержали, а 1,5 тисячі співробітникам органів охорони правопорядку «доручено проконтролювати, щоб у місцях, де проходитимуть масові заходи, не розмістили наметів і лотків з алкогольними напоями».

Втім, відзначила віце-мер, «якщо людина захоче випити, вона принесе алкоголь із собою. Тут вже багато що залежатиме від самих учасників Гуморини, а також від правоохоронців, які у кожному конкретному випадку визначатимуться – обмежитися попередженням порушнику чи стягнути штраф, відповідно до внесених змін до чинного законодавства.

У свою чергу керівник муніципального управління культури і мистецтв Роман БРОДАВКО повідомив, що у форматі проведення майбутньої 37-ї одеської Гуморини особливих змін, окрім оригінальних заходів і учасників свята, не передбачається.

За усталеною традицією, уточнив він, вранці 1 квітня «у дворі Літературного музею відкриють скульптурну фігуру - цього року присвячену Костянтину Паустовському. Потім на Приморському бульварі - виставку карикатур. А опівдні на площі перед будівлею міськради відбудеться урочисте відкриття Гуморини-2010».

Святкові заходи проходитимуть на 10 сценічних майданчиках центральної частини міста. Крім того, о 16.00 на Дерибасівській розпочнеться багатотисячна карнавальна хода у напрямі до Куликового поля. Завершиться Гуморина теж як завжди - гала-концертом, феєрверком і дискотекою.

Очікується, що на Гуморину до Одеси прибудуть до 100 тис. гостей з інших міст.