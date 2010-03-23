На Закарпатті нафтопродукти подорожчали на 30-40 коп. за літр

У Закарпатті за вихідні ціни на нафтопродукти зросли в середньому на 30-40 коп. за літр, або на 4-5%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Державній інспекції з контролю цін в Закарпатській області.

Повідомляється, що за оперативними даними моніторингу цін станом на 22.03.10, в порівнянні з даними на 19.03.10, в Закарпатській області спостерігалося зростання середнього рівня роздрібних цін на нафтопродукти.

Дизпаливо подорожчало на 5,5%, з 6,78 до 7,15 грн. за 1 літр. Бензин марки А-76/80 подорожчав на 5,3%, з 6,83 до 7,19 грн. за літр; бензин марки АІ-92 — на 4,2%, або з 7,35 до 7,66 грн. за 1 літр; бензин марки АІ-95 — на 4,2%, або з 7,83 до 8,16 грн. за 1 літр.

Зростання середнього рівня роздрібних цін на бензин і дизпаливо в області пояснюють підвищенням роздрібних цін сімома основними нафтотрейдерами області.