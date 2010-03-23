ПЗЗ призначила 11 додаткових електропоїздів
Південно-Західна залізниця з метою забезпечення перевезення пасажирів у приміському сполученні на Великдень призначила 11 додаткових приміських електропоїздів підвищеного комфорту.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.
Отже, 2 квітня 2010 року залізницею курсуватимуть додаткові електропоїзди №802/801 Фастів-Шостка-Фастів №865 Київ-Жмеринка.
5 квітня 2010 року пасажири зможуть скористатися додатковими електропоїздами: №802/801 Фастів-Шостка-Фастів №806/805 Київ-Шостка-Київ №810/809 Фастів-Шостка-Фастів №840/839 Шостка-Фастів №819 Київ-Шепетівка №841/842 Київ-Шепетівка-Київ №827/828 Київ-Жмеринка-Київ №826 Вінниця-Київ №836 Коростень-Київ.
6 квітня 2010 року пасажири зможуть скористатися додатковими електропоїздами підвищеного комфорту №840/839 Шостка-Фастів №820 Шепетівка-Київ. 9 квітня 2010 року пасажири зможуть скористатися такими додатковими електропоїздами: №802/801 Фастів-Шостка-Фастів №865 Київ-Жмеринка. Крім того, 11 квітня 2010 року залізницею курсуватиме електропоїзд №826 Вінниця-Київ.