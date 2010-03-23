В Одесі затримали вантаж апельсинів, заражених плодовою мухою
17:34, 23 березня 2010Права споживачів
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Держкарантинслужба
Державна служба з карантину рослин України затримала в портах м. Одеса і м. Іллічівськ вантаж апельсинів - 65,5 тонн із Єгипту, в якому виявлено карантинний організм – середземноморська плодова муха – Ceratitis capitata Wied у стадії личинки в живому стані.
Про це УНІАН повідомили в Держкарантинслужбі.
Повідомляється, що вантаж буде направлено на знезараження методом рефрежерації, а у випадку, якщо це буде неможливо зробити, буде повернено в країну походження.
У службі зазначили, що на сьогодні на території України даний вид мухи не проживає, за шкідливістю його можна порівняти з колорадським жуком.
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