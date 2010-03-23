В Одесі затримали вантаж апельсинів, заражених плодовою мухою

Державна служба з карантину рослин України затримала в портах м. Одеса і м. Іллічівськ вантаж апельсинів - 65,5 тонн із Єгипту, в якому виявлено карантинний організм – середземноморська плодова муха – Ceratitis capitata Wied у стадії личинки в живому стані.

Про це УНІАН повідомили в Держкарантинслужбі.

Повідомляється, що вантаж буде направлено на знезараження методом рефрежерації, а у випадку, якщо це буде неможливо зробити, буде повернено в країну походження.

У службі зазначили, що на сьогодні на території України даний вид мухи не проживає, за шкідливістю його можна порівняти з колорадським жуком.