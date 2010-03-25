Безробіття в Польщі зросло до 13%

Рівень безробіття в Польщі в лютому 2010 року виріс до рекордних за останні роки 13%.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними Головного управління статистики (GUS), минулого місяця кількість безробітних в 38-мільйонній Польщі становила 2,1 млн. осіб, половина з яких жінки.

У лютому зареєструвалися безробітними близько 240 тис. чоловік проти 190 тис. тих, хто знайшов роботу.

43,8% зареєстрованих безробітних проживають у сільській місцевості.

У лютому минулого року без роботи було 1,7 млн. чоловік, або 10,9% працездатного населення.

Як повідомляв УНІАН, безробіття в Польщі в січні цього року становила 12,7% порівняно з 11,9% в грудні і 10,9% у січні минулого року.

Довідка УНІАН. Безробіття в Польщі різко почало знижуватися після вступу країни до Європейського Союзу в 2004 році: на кінець 2008 року вона скоротилася до менш ніж 9% з 20% шість років тому.

Бюджет країни цього року передбачає безробіття на рівні 12,8%.

Деякі експерти не виключають подальшого зростання безробіття в Польщі в найближчі роки, аж до 17%.