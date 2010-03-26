“Оболонь” долучається до боротьби зі зміною клімату

Корпорація “Оболонь” стала соціальним партнером Другого бізнес-саміту “Зміна клімату: глобальні виклики та нові стратегії для українського бізнесу”. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Бізнес-саміт, що відбувся 24 березня, привернув величезну увагу громадських організацій, експертів у сфері екології та представників бізнесу. Участь у заході також взяли почесні іноземні гості - представники ООН, Європейської комісії, інших міжнародних організацій.

У рамках бізнес-саміту представники української влади, ділових кіл і різних недержавних громадських організацій не тільки обговорили саму проблему зміни клімату та її наслідки, але й обмінялися передовим досвідом у вирішенні цієї проблеми.

Коментуючи результати саміту, голова Ради ЗАТ Оболонь Сергій БЛОЩАНЕВИЧ наголосив на тому, що питання викидів у атмосферу також є актуальним для компанії «Оболонь» через те, що основне виробництво корпорації розташоване у густонаселеному Києві. І в цьому питанні “Оболонь” проявляє свою відповідальність».

За словами С.БЛОЩАНЕВИЧА, компанія «Оболонь» спрямовує значні інвестиції в екологічні проекти, які не лише покращують стан навколишнього середовища, але й є корисними для основної діяльності компанії. Це проект переробки пивної дробини, переробки і збору пластмасових пляшок. Однак, проблема пластикових відходів стосується не лише одного виробника: це загальнонаціональна біда країни, в якої 1/30 території займають сміттєзвалища.

Окрім цього, Голова ради ЗАТ «Оболонь» повідомив, що в останні роки корпорація активізувала роботу з виховання екологічної свідомості персоналу і населення загалом. Дбайливе ставлення до навколишнього середовища стало однією зі складових корпоративної культури. А внутрішня інформаційна кампанія спрямована на заохочення до застосування принципів ощадливого і дружнього ставлення до довкілля не лише в офісі, але й у побуті.

Ознайомитись із презентацією комплексної екологічної культури корпорації “Оболонь” можна тут - http://obolon.ua/ua/media/events/735/174/

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – один з найбільших національних виробників пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв та мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 9 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Компанія «Оболонь» – найбільший експортер пива з України. За підсумками 2009 року частка компанії в експорті склала 80%. Продукція компанії експортується у 33 країни світу.