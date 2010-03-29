У суботу пройшла всесвітня акція “Година Землі”

27 березня пройшла екологічна акція, ініційована Всесвітнім фондом природи WWF, покликана об`єднати людство для боротьби з глобальним потеплінням.

Уже 4 роки поспіль, в останню суботу березня о 20:30 люди у всьому світі вимикають світло на одну годину - Годину Землі.

“Година Землі” була започаткована в місті Сіднеї (Австралія) в 2007 році, коли 2,2 мільйона домівок та організацій вимкнули світло на одну годину. Вже через рік ця подія стала світовою екологічною ініціативою, до якої долучилося понад 100 мільйонів людей у 35 країнах світу. На знак солідарності з «Годиною Землі» освітлення вимкнули навіть в римському Колізеї і на Золотих Воротах у Сан-Франциско. Цей всесвітній заклик має на меті привернути увагу до проблеми зміни клімату на планеті та ефективного енергоспоживання.

У Вінниці о 20.30 на годину вимкнули світло. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради. За повідомленням, у суботу, починаючи з 20.00 години, в сквері Козицького транслювали фільм про Землю «Дім».

Після чого в 20.30 світло вимкнули на водонапірній вежі, що по вул. Козицького, і яка є одним із символів Вінниці.

«Про те, що клімат реально змінюється, ми відчули навіть цієї зими. Але ми не завжди усвідомлюємо те, що можемо на цей процес впливати через запровадження енергозбереження та інших сучасних екологічних технологій. Підтримка вінничанами акції Всесвітнього фонду природи підтвердила наше прагнення почувати себе частинкою єдиного європейського і світового простору, наше розуміння того, наскільки взаємопов`язаним є те, якими цінностями керуються люди у різних містах різних країн світу», - прокоментував підтримку Вінницею акції «Година Землі» мер міста Володимир ГРОЙСМАН.

Напередодні 50 посланців доброти проінформували мешканців міста про всесвітню акцію. Вони звернулись до вінничан з проханням 27 березня о 20:30 вимкнути світло на одну годину в своїх домівках. Також пропонували людям передавати інформацію про «Годину Землі» сусідам, друзям та близьким.

Хмельниччина також долучилася до акції. Наприклад, у Кам’янці-Подільському на годину комунальні служби вимкнули світло на центральній площі Відродження, на ратуші, домініканському костелі і кафедральному соборі – головних спорудах містечка.

Цього року до акції активно долучилась і корпорація “Оболонь”. 24 березня на футбольному стадіоні “Оболонь-Арена” встановили спеціальний банер акції, що проінформував всіх відвідувачів і ТВ-глядачів футбольних матчів про “Годину Землі”. В цей день відбувався футбольний матч Перм`єр-ліги між командами “Оболонь” та “Іллічівець”, який відвідали тисячі киян, і вони, крім іншого, чули оголошення диктора про “Годину Землі”. Також компанія змінила виробничий план, для мінімізації споживання електроенергії вимкнули все зайве світло і підсвітку банерів.