Україна нарощує експорт м`яса птиці і скорочує його імпорт. Про це УНІАН повідомили в аналітичному департаменті Української аграрної конфедерації з посиланням на заступника генерального директора Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО.

Повідомляється, що стійкі тенденції збільшення експорту і скорочення імпорту м`яса птиці, відзначені в 2009 році, зберігаються і в цьому періоді. Завдяки активному розвитку вітчизняних птахівничих підприємств, обсяг експорту м`яса птиці в 2009 році, порівняно з попереднім роком, збільшився в 2,3 рази, а в січні 2010 р. зростання склало вже 2,6 рази по відношенню до січня 2009 р. «Обсяги поки що невеликі, але тенденція дуже позитивна», - додав експерт.

Аналогічна ситуація з експортом яєць, який за січень цього року склав 5,7 млн. дол. США, що в 4,4 рази більше торішнього показника (1,3 млн. дол.).

Повідомляється, що відповідним чином змінюються і обсяги імпорту м`яса птиці. За січень-лютий 2010 р. його було ввезено 14,2 тис. тонн, що становить 48% обсягу, ввезеного за аналогічний період 2009 року. При цьому наголошується, що зниження імпорту відбулося незважаючи на 15% зниження ціни американськими імпортерами, які частково втратили російський ринок збуту.

На думку О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, українським виробникам м`яса птиці в 2010 році значно легше конкурувати з імпортною продукцією, значна присутність якої на внутрішньому ринку в 2009 році обмежувала можливості підвищення цін.