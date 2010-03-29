Після закінчення опалювального сезону в Києві подорожчає тепло

Після закінчення опалювального сезону в Києві будуть підвищені тарифи на тепло. Таке рішення ухвалене в суботу, 27 березня, на селекторній нараді під керівництвом першого віце-прем`єра Андрія КЛЮЄВА.

"Ми провели нараду в Міністерстві з питань житлово-комунального господарства (МІНЖКХ) і починаємо процедуру поступового підвищення тарифів на тепло відразу після опалювального сезону", - заявив за підсумками наради перший заступник голови правління КГГА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, тарифи, що існують на сьогодні, на теплову енергію покривають лише 51% від її собівартості.

Клюєв під час наради відзначив, що підприємства, які забезпечують теплом, в столиці мають найбільшу заборгованість за спожитий в поточному році природний газ - 1,2 млрд грн.

В зв`язку з цим перший віце-прем`єр доручив київській владі прийняти всі необхідні заходи для поліпшення ситуації в розрахунках за спожиті енергоносії.