У Тернопільській області бензин подорожчав на 34-38 коп.

У Тернопільській області бензин за тиждень 22-28 березня подорожчав на 34-38 коп.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Державній інспекції з контролю за цінами в Тернопільській області, дизпаливо подорожчало на 5,6% з 6,8 до 7,18 грн./л, бензин марки А76 – на 5,6% (з 6,81 до 7,19 грн./л), бензин А92 – на 4,3% (з 7,37 до 7,69 грн./л), бензин А95 – на 4,3% (з 7,86 до 8,2 грн./л).

Загалом, роздрібні ціни на дизпаливо складають в області 7-7,35 грн./л, на бензин А76/80 – 7-7,4 грн./л, на бензин А92 – 7,5-7,85 грн./л, на бензин А95 – 8-8,37.

Мінімальний рівень роздрібних цін на нафтопродукти встановлений на АЗС ВАТ “Укрнафта”, максимальний – на АЗС ТОВ “Торговий Дім “Континіум - Галичина” (бренд WOG) і Львівського філіалу ВАТ “Концерн Галнафтогаз” (бренд ОККО).

Підвищення роздрібних цін на нафтопродукти в інспекції з контролю за цінами пояснюють зростанням рівнів закупівельних цін, який зумовив подорожчання нафти і нафтопродуктів на світових ринках.