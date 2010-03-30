Складати зовнішнє тестування можна буде сімома мовами

Для проведення зовнішнього незалежного оцінювання Міністерство освіти і науки України доручило прекласти тестові завдання на сім мов.

Про це йдеться в наказі Міністерства освіти і науки № 238 від 25 березня.

Згідно з наказом, Українському центру оцінювання доручається здійснити переклад тестових завдань кримсько-татарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською мовами (за винятком тестів з української мови і літератури та іноземних мов).

Мову складання тестів вибирають особи, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання.

Також Український центр оцінювання якості освіти повинен забезпечити інформування випускників попередніх років загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російською, іншими мовами національних меншин, які зареєструвалися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання в 2010 році.