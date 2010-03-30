Депутати хотіли заборонити обіг продуктів без інформації про ГМО

Верховна Рада не підтримала в першому читанні проект закону “Про внесення змін до Закону «Про безпечність та якість харчових продуктів» (щодо інформування громадян про наявність у харчових продуктах генетично модифікованих організмів (ГМО).

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосував 151 (при необхідних 226 - УНІАН) із 419 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом передбачалося заборонити обіг харчових продуктів, етикетування яких не відповідає цьому закону та відповідним технічним регламентам. Зокрема, передбачалося ввести норму про те, що усі харчові продукти, що знаходяться в обігу в Україні, етикетуються державною мовою України та містять у доступній для сприймання споживачем формі інформацію про: наявність чи відсутність у харчових продуктах генетично модифікованих організмів (ГМО), що відображається на етикетці харчового продукту написом «з ГМО» чи «без ГМО» відповідно, якщо частка генетично модифікованих організмів (ГМО) в харчовому продукті перевищує 0,9% від загальної маси продукту в одиниці упаковки.