Кабмін думає, як не підвищувати ціну на газ для населення

17:10, 31 березня 2010
Права споживачів
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Цього року – Клюєв

Кабінет Міністрів України працює над тим, щоб поточного року не підвищувати ціну на газ для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

«Ми зараз ведемо переговори з Російською Федерацією. І я сподіваюся, що у нас все-таки будуть відпрацьовані прийнятні контракти для того, щоб ми не підвищували ціни на газ», – сказав А.КЛЮЄВ.

При цьому він підкреслив, що населенню продається газ, видобутий в Україні.

Нагадаємо, підвищення тарифів на газ було однією з умов для залучення Україною кредиту Міжнародного валютного фонду, а також позик на закачування газу в підземні сховища.

Довідка УНІАН . 9 липня 2009 року Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) прийняла постанову №811, згідно з якою ціни на газ для населення з вересня 2009 року повинні були зрости на 20%, а з 1 січня 2010 року – збільшуватися на 20% щокварталу.

15 лютого ц.р. Окружний адміністративний суд Києва за позовом Національного форуму профспілок визнав незаконною постанову НКРЕ №811 від 9 липня 2009 року.

25 лютого ц.р. Національна комісія регулювання електроенергетики скасувала свою постанову №811 від 9 липня 2009 року, якою передбачалося підвищити роздрібні ціни на газ для населення. Комісія скасувала цю постанову, оскільки вона фактично не набрала чинності.

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