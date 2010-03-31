Кабмін думає, як не підвищувати ціну на газ для населення

Кабінет Міністрів України працює над тим, щоб поточного року не підвищувати ціну на газ для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

«Ми зараз ведемо переговори з Російською Федерацією. І я сподіваюся, що у нас все-таки будуть відпрацьовані прийнятні контракти для того, щоб ми не підвищували ціни на газ», – сказав А.КЛЮЄВ.

При цьому він підкреслив, що населенню продається газ, видобутий в Україні.

Нагадаємо, підвищення тарифів на газ було однією з умов для залучення Україною кредиту Міжнародного валютного фонду, а також позик на закачування газу в підземні сховища.

Довідка УНІАН . 9 липня 2009 року Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) прийняла постанову №811, згідно з якою ціни на газ для населення з вересня 2009 року повинні були зрости на 20%, а з 1 січня 2010 року – збільшуватися на 20% щокварталу.

15 лютого ц.р. Окружний адміністративний суд Києва за позовом Національного форуму профспілок визнав незаконною постанову НКРЕ №811 від 9 липня 2009 року.

25 лютого ц.р. Національна комісія регулювання електроенергетики скасувала свою постанову №811 від 9 липня 2009 року, якою передбачалося підвищити роздрібні ціни на газ для населення. Комісія скасувала цю постанову, оскільки вона фактично не набрала чинності.