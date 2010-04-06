У Маріуполі створили «Асоціацію з охорони громадського порядку»

У Маріуполі Донецької області на допомогу міліції створено громадське формування «Асоціація з охорони громадського порядку», число зареєстрованих членів цієї організації становить 292 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Маріупольського ГУ ГУМВС України у Донецькій області.

Згідно з повідомленням, дане громадське формування діє на базі Судоремонтного заводу, морського торгового порту, комітетів самоорганізації населення, представників Українського реєстрового козацтва. У спільному з правоохоронцями патрулюванні вулиць міста, яке проводиться по 10 маршрутах, щонеділі задіяно від 30 до 50 осіб.

У міськуправлінні міліції пояснили, що кандидати, перш ніж вступити до «Асоціації з охорони громадського порядку» і розпочати виконувати обов`язки, проходять спеціальну перевірку на наявність або відсутність судимості, адміністративних стягнень. Згідно з розробленою тематикою, правоохоронці проводять заняття з членами цієї громадської організації, після чого видають їм посвідчення встановленого зразка. Під час патрулювання члени Асоціації частково прирівнюються у своїх правах до співробітників міліції.

Патрулювання здійснюється з 17.00 до 21.00, окрім вихідних і святкових днів. Після проведення інструктажу у супроводі працівника міліції вони виходять на маршрут. Особливу увагу приділяють територіям дитячих, навчальних і виховних установ, торгових підприємств, зупинок громадського транспорту і місць великого скупчення людей.

Як заохочення дружинники одержують додаткові дні до відпустки і премії на підприємствах. Робота із залучення нових членів у народні дружини триває.