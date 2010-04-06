На Кіровоградщині кількість викидів в атмосферу збільшилася на 28%

У 2009 році кількість викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення підприємств і організацій Кіровоградської області збільшилася на 27,9% (на 4 тис. тонн), порівняно з попереднім роком, і склала 18,2 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

В середньому від діяльності одного підприємства в повітря було викинуто 32,3 тонни забруднюючих речовин. Основними джерелами забруднення довкілля були підприємства переробної і видобувної промисловості (47,1% і 20,5% відповідно), а також транспорту і зв`язку (15,8%).

Найбільші обсяги викидів в атмосферу припадали на Кіровоград (11,1%), Голованівський (34,4%), Гайворонський (10,3%), Петровський (8,6%), Світловодський (6,5%), Новоукраїнський (4,4%) райони.

У 2009 році в області в атмосферне повітря викинуті забруднюючі речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (34%), оксиду вуглецю (26,6%), діоксиду та інших сполук сірки (12,3%), сполук азоту (10,3%), метану (8,8%).