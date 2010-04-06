Львівських міліціонерів залучають до перевірки квитків у пасажирів

У Львові почали залучати міліцію до перевірки квитків у пасажирів в електротранспорті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, впродовж тижня на відповідні перевірки разом із контролерами виходили працівники міліції. Із кожного районного відділення було виділено по три особи. Відтак щодня на електротранспорті працювало по дев’ять міліціонерів у першу та другу зміну.

«Поява в салонах трамваїв і тролейбусів працівників у міліцейській формі відразу дала свої результати, - сказав начальник служби контролю ЛКП «Львівелектротранс» Андрій КОРОЛЬ. - Пасажири перестали розмахувати перед контролерами фальшивими посвідченнями та грубіянити контролерам, безбілетники відмовилися придумувати неймовірні історії в своє виправдання, натомість почали справно сплачувати штраф».

Як зазначається в повідомленні, рішення про підсилення бригад контролерів прийняли у Львівському міському управлінні міліції на прохання адміністрації «Львівелектротрансу» після серії серйозних конфліктів з контролерами підприємства, спровокованих безбілетними пасажирами.