МАУ відкрила новий прямий рейс Київ – Алмати

5 квітня авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» виконала свій перший прямий регулярний рейс з Києва в Алмати.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, починаючи з 5 квітня, авіакомпанія МАУ виконуватиме рейс Київ-Алмати двічі на тиждень – щопонеділка і щочетверга, а з Алмати до Києва – щовівторка і щоп’ятниці. З 8 червня частотність рейсів збільшиться до трьох у тиждень – щопонеділка, щовівторка і щочетверга з Києва, і щовівторка, щосереди і щоп`ятниці з Алмати. Рейси виконують на літаках нового покоління «Боїнг-737» з двома класами обслуговування: бізнес і економ. Час у польоті – п`ять годин.

«Відкриваючи новий рейс Київ - Алмати - Київ, наша авіакомпанія продовжує розширювати свою маршрутну мережу на схід. Ми розглядаємо цей напрям як стратегічний з погляду вирівнювання існуючого дисбалансу між східним і західноєвропейським векторами авіаперельотів з України. Забезпечення транзиту через головні повітряні ворота країни дозволить максимально використовувати вигідне географічне положення України і генерувати додаткові пасажиропотоки через Київ», – відзначив директор з розвитку маршрутної мережі авіакомпанії МАУ Денис АНТОНЮК.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» - провідна українська авіакомпанія.

Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800».

Авіакомпанія виконує власні регулярні рейси до Лондона, Парижа, Амстердама, Брюсселя, Берліна, Франкфурта, Відня, Цюріха, Рима, Мілана, Мадрида, Барселони, Лісабона, Гельсінкі, Дубаї, Абу-Дабі, Тбілісі, Монастір, Ніцци, Львова й Сімферополя.

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».

Акціонери МАУ: Фонд державного майна України - 61,6%, UIAB (Австрія) - 22,5%, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) - 9,9% та інші - 6%.