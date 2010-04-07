Студентам і безробітним пропонують долучитися до прибирання населених пунктів

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України пропонує залучати до прибирання населених пунктів студентів і безробітних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра з питань житлово-комунального господарства України Сергій ЗІМІН під час селекторної наради.

За його словами, міністерство має намір контролювати прибирання прибудинкових територій, парків, скверів, дитячих і спортивних майданчиків, кладовищ, меморіальних комплексів, а також ліквідацію несанкціонованих сміттєвих звалищ.

«Ми розуміємо, що в органів місцевого самоврядування фактично немає бюджету, незадовільне фінансово-економічне становище. Ми пропонуємо вам здійснити ці заходи за рахунок організації незалежних форм власності, а також залучення найширшого кола учнів, студентської молоді й осіб, які перебувають на обліку в центрах зайнятості», - сказав він.

С.ЗІМІН зазначив, що перевіркою виконання цих заходів займатиметься Державна житлово-комунальна інспекція та її територіальні відділення із залученням інспекції охорони навколишнього середовища та охорони здоров`я.

Водночас, міністр із питань ЖКГ Олександр ПОПОВ акцентував увагу на підготовці населених пунктів до 65-ї річниці Перемоги.

«Особливо звертаємо вашу увагу на те, щоб, у першу чергу, навести порядок на кладовищах, могилах і пам`ятниках загиблим воїнам. Не дай Боже цього не зробити будь-якому посадовцю. Відверто заявляю, що рука не затремтить будь-кого того ж дня зняти з посади за невиконання. В нас буде жорсткий контроль у цих питаннях», - підкреслив міністр.

За даними МінЖКГ, правила впорядкування населених пунктів і схеми санітарного очищення затверджено лише в 20% (5 500) населених пунктів. С.ЗІМІН нагадав, що додатковим джерелом фінансування робіт із впорядкування територій можуть бути штрафні санкції, що стягуються з громадян і посадовців за неналежне поводження з побутовими відходами й порушення правил впорядкування територій (для громадян штрафи передбачено в розмірі 300-1360 грн., для посадовців і суб`єктів підприємницької діяльності – 850-1700 грн.).

О.ПОПОВ додав, що Міністерство ЖКГ і Міністерство фінансів розробляють постанову Кабміну, «яка б дозволила кожної весни мати кошти за рахунок дешевих кредитних ресурсів на впорядкування й «латковий» ремонт доріг та тротуарів.