У Дніпродзержинську в кафе вилучили партію підробленої горілки

Співробітниками податкової міліції в одному з кафе Дніпродзержинська вилучено партію підробленої горілки на суму 150 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в управлінні податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області.

„Оковиту" підробляли на підпільному виробництві без будь-яких дозвільних документів, в умовах повної антисанітарії, з використанням обладнання кустарного виробництва.

Вказану діяльність організував власник кафе у підвальному приміщенні.

В діях організатора вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтею 204 Кримінального кодексу України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Санкція цієї статті - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з вилученням та знищенням вироблених товарів та з конфіскацією обладнання для їх виготовлення.

Роботу кафе припинено.