У Львові презентували новий туристичний маршрут чудо-бусом.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Львівської міської ради.

Як зазначають організатори маршрут чудо-буса – автобус із зсувним дахом та вікнами, що повністю опускаються. У Чудо-бусі вже встановлено спеціальне обладнання для проведення екскурсії багатьма мовами. Зараз екскурсійний супровід проводиться лише українською мовою. В планах на найближче майбутнє зробити доступними у Чудо-бусі, як вже є в Чудо-поїзді – сім мов, а саме: українська, англійська, польська, російська, німецька, італійська та французька.

Чудо-бус, як і Чудо-поїзд, здійснюватиме регулярні екскурсійні тури Львовом, тільки за іншим маршрутом. Маршрут Чудо-буса пролягає маловідомими туристу вулицями. Ця частина міста дозволяє туристу отримати повне уявлення про Львів. Маршрути Чудо-поїзда та Чудо-буса розроблені таким чином, що не дублюються, а гармонійно доповнюють одне одного.

Постійно діюча зупинка, з правом встановлення знаку зупинки – «кишенька» для зупинки маршрутних транспортних засобів біля пам’ятника Івану Федорову. Додаткові зупинки (для висадки чи посадки пасажирів): Високий Замок, Головний вокзал. Екскурсії у чудо-бусі будуть проводитись щодня кожні дві години.