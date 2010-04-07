Шенгенські візи для українців подешевшають

5 квітня 2010 року набув чинності Візовий кодекс Євросоюзу. Завдяки йому українці отримали можливість зменшити свої витрати під час оформлення віз до країн Шенгенської зони.

Відповідно до нових правил, для отримання дозволу на в`їзд у Шенгенську зону від громадян не потрібне обов`язкове звернення за послугами візових центрів, які фактично є комерційними структурами. Зараз такі візові центри працюють при посольствах низки держав, що входять до Шенгенської зони. Серед них Бельгія, Німеччина, Італія, Іспанія, Мальта, Нідерланди. За сприяння в оформленні віз дехто з посередників заробляють близько 30 євро. Ще 35 євро коштує сама віза. Як вказано у Візовому кодексі Євросоюзу, "зацікавлені держави-члени повинні зберігати можливість для всіх клопочучих осіб безпосередньо подавати своє клопотання в їхні консульства".

Це означає, що охочі в`їхати в ту або іншу країну Шенгенської зони отримали альтернативу: звернутися у візовий центр або обійтися без нього.

За словами директора туристичної фірми "Феєрія" Ігоря Захарченка, в середньому вартість послуг у візових центрах за так звані "сервісні послуги" при оформленні візи складає близько 30 євро. Як уточнили у візовому центрі Італії, для українців, бажаючих в`їхати до цієї країни, послуги центру коштуватимуть 270 грн. Стільки ж коштує робота візового центру при голландському посольстві. Минулого тижня голландці зменшили вартість послуги з 275 грн до 270 грн. Значно дешевше сервіс візового центру в дипломатичному представництві Німеччини - 60 грн. При цьому у всіх опитаних посольствах повідомили, що найближчим часом підвищення або зниження вартості послуг не планується. Якщо ж таке відбудеться, то вартість сервісу візових центрів не зможе перевищити 30 євро - ця планка формалізована Візовим кодексом Євросоюзу.

Як розповів представник посольства однієї з країн Шенгенської зони, у тих, хто бажає в`їхати в Євросоюз, і раніше була альтернатива, звертатися у візовий центр чи ні. Проте це не афішувалося, і практично всі українці платили за послуги візових центрів. Тепер же можливість вибору публічно узаконена.

Варто відзначити, що одним з ключових нововведень, передбачених у Візовому кодексі, є вимога мотивувати причини при відмові громадянам третіх країн на отримання візи для в`їзду в Шенгенську зону. Отримавши на руки пояснення про відмову, клопочуча особа може подати апеляцію і вимагати переглянути це рішення. Як повідомив координатор програм преси і інформації представництва Європейської комісії в Україні Давид Стулік, ця норма набуде чинності тільки з квітня 2011 року.

Візовий кодекс рада міністрів ЄС ухвалила ще 25 червня 2009 року. Документ набув чинності 5 квітня 2010 року. Міністерство закордонних справ України вітало набуття чинності новим Візовим кодексом ЄС. Як заявив посол з особливих доручень МЗС України Сергій Альошин, міграційно-візові відносини між Україною і ЄС продовжують регулюватися угодою про спрощення оформлення віз, а новий Візовий кодекс ЄС застосовуватиметься у випадках, які безпосередньо цією угодою не регулюються.

Шенгенська угода - угода про скасування паспортного і митного контролю низки держав Європейського союзу. Угода підписана 30 державами і фактично діє (з відміною прикордонного контролю) в 25 державах. Разом вони утворюють Шенгенську зону.

“Діло”