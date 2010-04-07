Російських чиновників навчать правильно викидати чайні пакетики

Близько сотні чиновників з Ростова-на-Дону прослухають дводенний курс з "етикету муніципального службовця". Про це повідомляє РІА Новини. Заняття, які почалися у вівторок, 6 квітня, проводять напередодні самміту Росія-ЄС, який почнеться 31 травня 2010 року в Ростові-на-Дону.

За словами журналістів, на перших заняттях чиновникам наочно продемонстрували, як потрібно вітатися, щоб не порушувати субординацію, якою рукою діставати з кишені візитну картку, як уникнути неприємного рукостискання і як правильно витягнути пакетик чаю з чашки під час офіційного прийому.

Заступник губернатора Ростовської області Сергій КУЗНЄЦОВ на відкритті семінару розповів, що в заняття включені теми міжнародного і дипломатичного етикету. Він відзначив, що сам неодноразово потрапляв в ніякові ситуації, коли районні чиновники, не знаючи, як правильно поводитися з начальством, проявляли зайву нав`язливість.

Lenta.ru