На Вінниччині від укусів безпритульних собак постраждали 827 осіб

У Вінницькій області з початку року від укусів безпритульних собак постраждали 827 жителів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні у справах засобів масової інформації та зв`язків з громадськістю Вінницької ОДА.

З них 175 особам призначено щеплення проти сказу, в тому числі 67 особам, яких укушено та обслинено скаженими тваринами.

З початку поточного року вже зареєстровано 72 випадки сказу тварин. Захворювання на сказ реєструвалися не тільки серед диких, але й серед домашніх тварин, а це свідчить про приближення цієї небезпечної хвороби до житла людини, йдеться в повідомленні.

В роботі служби ветеринарної медицини області основним питанням профілактики сказу залишається збільшення кількості вакцинацій домашніх тварин. На даний час в наявності є 90 тисяч доз антирабічної вакцини, і робота в цьому напрямку інтенсивно продовжується.

Крім того, з метою посилення профілактичних заходів небезпечної хвороби надзвичайна протиепізоотична комісія прийняла рішення щодо забезпечення розробки системи повного обліку собак, що знаходяться у власності громадян та організацій, вирішити питання формування системи притулків для бездоглядних тварин.

Також вирішено проводити широку роз’яснювальну роботу серед населення (бесіди, лекції, виступи в пресі по радіо і телебаченню) про небезпечність сказу та заходи щодо профілактики даного захворювання тощо.

Як повідомляв УНІАН, протягом 2009 року зареєстровано 131 випадок сказу тварин, що на 27 більше порівняно з 2008 роком.