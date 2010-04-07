«Оболонь» дарує 330 тисяч пляшок пива щодня

Компанія «Оболонь» тішить своїх шанувальників новою акцією - «15 мільйонів пляшок призового пива». З 1 квітня по 15 травня під кришечками пива «Оболонь» можна знайти щасливий напис «Вітаємо! 0,5 літра», повідомили УНІАН в прес-службі компанії.

За словами бренд-менеджера ТМ «Оболонь» Антоніни ОСИХОВСЬКОЇ, «акція з призовим пивом під кришечками не вперше проводиться компанією «Оболонь». Саме через схвальні відгуки учасників минулих акцій прийнято рішення використати цей добре відомий механізм знову».

Відмінність цієї акції від попередніх полягає у коротшому часі проведення. 15 мільйонів пляшок призового пива буде розіграно протягом 45 днів. Таким чином, в середньому щодня споживачі виграватимуть понад 330 тисяч пляшок. А це дорівнює населенню таких міст, як Вінниця або Полтава. Жодна акція інших пивних марок не має такої високої ймовірності виграшу. Щоб уявити загальний обсяг призового пива, треба побудувати колону з 682 навантажених пивом далекобійних фур. Така колона у русі розтяглася б на 11 км.

«Нас часто запитують, навіщо ми проводимо такі акції, адже вони не приносять компанії прямих прибутків. Але для нас важливі не лише поточні фінансові показники. Як єдиний потужний національний виробник пива, що не перейшов у власність транснаціональних корпорацій, «Оболонь» робить усе, щоб українці пишалися якістю вітчизняного пива і насолоджувалися його смаком», - додав начальник відділу маркетингу пива Олексій БЕЗУГЛИЙ.

Акційний ролик можна подивитися тут:

http://www.youtube.com/watch?v=8tYKb2brwyw

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 9 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Компанія «Оболонь» – найбільший експортер пива з України. За підсумками 2009 року частка компанії в експорті склала 80%. Продукція компанії експортується у 33 країни світу.