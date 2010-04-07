Квітковий годинник у Києві відкриють на День Перемоги

Квітковий годинник у столиці відкриють 9 травня, в День Перемоги.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на в.о. заступника голови КМДА Ігоря ДОБРУЦЬКОГО.

За інформацією І.ДОБРУЦЬКОГО, для оздоблення квіткового годинника протягом року буде висаджено близько 140 тис. квітів. Він нагадав, що за 2010 рік дизайн годинника змінюватиметься 4 рази: планується використати приблизно по 35 тис. квітів для оформлення кожного проектного ескізу.

Першою темою дизайну стане 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні – ескіз, розроблений комунальним об’єднанням «Київзеленбуд». Для створення макету ордену ВВВ з Георгіївською стрічкою будуть використовувати тую, чорнобривці, бегонії, колеус та віоли. Для наступних втілень квіткового годинника планується висаджувати здебільшого хризантеми, що мають здатність довго цвісти.

Циферблат з римськими цифрами, а також все необхідне оснащення для підсвічення стрілок годинника, елементи декору тощо розроблюється в Інституті композиційних матеріалів «ІКОМ».

Дізнаватися час по квітковому годиннику можливо буде і у вечірні години, оскільки конструкція у 16,5 метрів буде підсвічуватись, а замість секундної стрілки по колу циферблата спалахуватимуть сигнальні лампочки.

Перед відкриттям від тротуару до центральної частини годинника буде споруджено сходинки, а над циферблатом встановлено спеціальний місточок, аби кожен бажаючий зміг сфотографуватись на фоні квіткових композицій.

Як повідомляв УНІАН, квітковий годинник в Києві біля майдану Незалежності запустили 23 серпня 2009 року. Механізм квіткового годинника у Києві зламали на другий день після відкриття. Його ремонт обійшовся спонсорам у 3,7 тис. грн. Причиною поламки механізму, за інформацією мерії, стало катання людей на стрілках. Годинник після цього спочатку обіцяли знову запустити, але відбулася затримка через намагання вдосконалити дизайн і врешті на зимовий період його “заморозили”.

Діаметр квіткового годинника в столиці становив 16,5 м, а довжина стрілок - 7 і 4 м. У КМДА стверджують, що цей годинник є найбільшим у світі, і розраховують, що його внесуть до Книги рекордів Гіннесса.

Минулого року на оздоблення годинника було використано 50 тис. квітів.