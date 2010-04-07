Бельгійська залізниця не впроваджуватиме інтернет у потягах

Бельгійська залізниця відмовилася від планів розвитку доступу до інтернету в потягах.

Про це повідомляє бельгійське інформаційне агентство Belga з посиланням на речника бельгійських залізниць SNCB.

“Дослідження ринку, проведене у 2008 році, продемонструвало, що для пасажира, який подорожує у справах, доступ до мережі інтернет є другорядною потребою”, - цитує агентство слова речника.

Крім того, представник SNCB зауважив, що все більше людей мають пристрої, які дають можливість приєднуватися до інтернету без створення спеціальної інфраструктури на залізницях.

Агентство зазначає, що ця стратегія суттєво відрізняється від стратегій залізниць у сусідніх Німеччині та Нідерландах. Так, у Німеччині уже всі потяги типу intercity обладнані для приєднання до інтернету.

У Нідерландах 5 квітня вирушив у подорож перший потяг класу intercity, обладнаний для надання послуг інтернету, які у цій країні поки безкоштовні. Загалом, до 2013 року усі голандські поїзди цього класу будуть обладнані необхідним устаткуванням, а загальна вартість інвестицій у таке обладнання становить 15 млн. євро.

Зараз у Бельгії доступ до мережі інтернет пропонується лише у швидкісних потягах Thalys. Цей доступ безкоштовний для пасажирів першого класу, і платний – для пасажирів другого класу.