«ЕКО-маркет» вивів ТМ «Повницька марка»

Для ковбасної продукції

Мережа супермаркетів «ЕКО-маркет» вивела нову торгову марку ковбасних виробів «Повницька марка». Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, продукція з’явилася на полицях магазинів з 3 квітня. Під новим брендом буде представлений широкий асортимент ковбасних виробів вищого сорту: варені ковбаси, сардельки, сосиски. «Продукція під торговою маркою «Повницька марка» виробляється спеціально на замовлення мережі супермаркетів «ЕКО-маркет» Глобінським м`ясокомбінатом», - повідомила директор відділу маркетингу мережі «ЕКО-маркет» Юлія ПУЗИРЬОВА. Довідка УНІАН. «Еко-маркет» – всеукраїнська мережа супермаркетів. Працює в Україні з 2003 року. Мережа налічує 68 магазинів у 24 містах України.

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