«Оболонь» вивела на ринок квас живого бродіння

Компанія «Оболонь», один з найбільших національних виробників пива та безалкогольних напоїв, вивела на ринок безалкогольних напоїв новий продукт – квас живого бродіння «Богатирський». Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, перші партії напою вже розлили на дочірньому підприємстві ЗАТ «Оболонь» «Пивоварня Зіберта» у м. Фастів Київської області.

У компанії повідомили, що квас “Богатирський” – це справжній натуральний квас, отриманий шляхом живого бродіння. Його виготовляють за класичною технологією, відповідно до якої процес виробництва квасу починається із пророщування ячменю і жита для отримання солоду. Компонентами квасу є виключно натуральні продукти – вода, ячмінний і житній солод, дріжджі та цукор.

Квас від ЗАТ «Оболонь» має приємний кисло-солодкий освіжаючий смак та аромат житнього хліба. Цей напій позитивно впливає на травлення, покращує обмін речовин та роботу серцево-судинної системи. Квас чудово освіжає у літню спеку, а крім цього містить корисні вітаміни та мікроелементи.

Новий напій розливають у пляшки ПЕТ 1 і 2 л, а також у кеги 30 та 50 л. З кінця березня «Квас Богатирський» доступний у роздрібній мережі за ціною від 5 грн. за 1л.

«Ми впевнені, що українці високо оцінять смак нашого квасу і компанія «Оболонь» зможе зміцнити свої лідерські позиції на ринку безалкогольних напоїв України, - додав начальник відділу маркетингу напоїв ЗАТ «Оболонь» Павло ШЕВЧУК:

Відео про запуск квасу «Богатирський» можна подивитися тут:

http://www.youtube.com/watch?v=J0-bw_3CH7E

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 9 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Компанія «Оболонь» – найбільший експортер пива з України. За підсумками 2009 року частка компанії в експорті склала 80%. Продукція компанії експортується у 33 країни світу.