Кабмін доручив впорядкувати території населених пунктів

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 31 березня 2010 р. №777-р з метою забезпечення утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення доручив запровадити, починаючи з 2010 року, проведення у квітні-травні щорічної всеукраїнської акції з впорядкування “За чисте навколишнє середовище”. Текст розпорядження розміщено на сайті уряду.

При цьому місцевим владам доручено здійснення заходів щодо ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, прибирання і приведення в належний санітарний стан прибудинкових територій, парків, скверів, дитячих, спортивних і господарських майданчиків, місць для вигулу домашніх тварин (собак), кладовищ, братських могил, меморіальних комплексів і місць почесних поховань, вулиць, доріг, тротуарів і велосипедних доріжок, зупинок міського транспорту. Також доручено забезпечити очищення від сміття берегів водоймищ у населених пунктах.

До акції залучатимуть установи і організації незалежно від форми власності, а також громадян.

Центральним органам виконавчої влади доручено прибирання територій підприємств, установ і організацій, які належать до сфери їх управління. Міністерству освіти і науки — залучення до участі у зазначених заходах учнівської і студентської молоді, Міністерству праці і соціальної політики — залучення до робіт осіб, які перебувають на обліку в центрах зайнятості. Крім того, Міністерству охорони навколишнього природного середовища, Міністерству охорони здоров`я, Міністерству внутрішніх справ і Міністерству з питань житлово-комунального господарства доручено проведення рейдів і перевірок виконання вимог щодо утримання в належному стані територій підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, із залученням громадських інспекторів впорядкування населених пунктів.

Також Державному комітету телебачення і радіомовлення доручено забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації ходу проведення щорічної всеукраїнської акції з впорядкування “За чисте навколишнє середовище”.

При цьому центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським держадміністраціям доручено забезпечити подання щорічно до 10 і 25 квітня і до 10 травня Міністерству з питань житлово-комунального господарства звіту про результати проведеної роботи для узагальнення та інформування Кабінету Міністрів України з 15 і 30 квітня і до 15 травня.

При цьому також доручено Міністерству з питань житлово-комунального господарства і Міністерству фінансів подати в тижневий термін проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня в 2003 р. № 1119 “Про організацію щорічного всеукраїнського конкурсу “Кращий населений пункт з впорядкування і підтримки громадського порядку” щодо збільшення обсягу коштів, передбачених для нагородження переможців конкурсу, до 2 млн. грн.