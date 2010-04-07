У Хмельницькому за спожиту воду можна заплатити через інтернет

Комунальне підприємство “Хмельницькводоканал” запровадило послугу сплати коштів за спожиту воду через мережу інтернет.

“За вікном ХХІ сторіччя і ми повинні йти в ногу з прогресом. Зараз всі знають, що час – це гроші. Тому ми економимо час абонентів. Наша мета – полегшити подачу показників лічильників”, - розповів кореспонденту УНІАН начальник сервісного центру “Хмельницькводоканалу” Олексій ЛУНКІН.

За його словами, на офіційному сайті “Хмельницькводоканалу” www.water.km.ua ліворуч є спеціальна графа “Оплатити послуги через УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ СЕРВІС”.

О. ЛУНКІН додав, що зараз ця послуга діє лише для абонентів, які встановили у помешканнях лічильники на холодну та гарячу воду.

У Хмельницькому майже 55 тисяч абонентів мають у помешканнях засоби обліку води. Всього ж користувачів в місті близько 88 тисяч.