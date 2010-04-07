«Бісквіт-Шоколад» розширив асортимент дієтичних продуктів

Корпорація «Бісквіт-Шоколад, один з великих виробників кондитерської продукції, розширила асортимент дієтичних продуктів вафлями на фруктозі.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

За словами президента корпорації Алли КОВАЛЕНКО, новий продукт можуть вживати навіть діабетики. За її словами, кондитерська продукція, придатна для діабетиків, поки випускається вітчизняними виробниками в малих кількостях, і в основному цей сегмент заповнений імпортними виробами. «Але, на жаль, він має ринкову перспективу, оскільки через захворювання імунної системи, кількість людей, що страждають діабетом і схильні до ризику, зростає», - додала А.КОВАЛЕНКО.

Довідка УНІАН. Корпорація «Бісквіт-Шоколад» - один з великих виробників кондитерської продукції. Корпорація заснована в 2004 році у складі АОЗТ «Кондитерська фабрика «Харків`янка», АОЗТ «Харківська бісквітна фабрика», ТОВ «Торговий дім «Престиж». У сферу її управління також входять ОАО «Первухинський цукровий завод», ТОВ «Красноградський млин», ЗАТ «Агрофірма ім. Г.Сковороди», ТОВ «Агрофірма «Петропавлівка».

Під брендом «Бісквіт-Шоколад» випускається понад 20 груп кондитерських виробів.