Київське метро обладнають для зручного проїзду інвалідів

Київський метрополітен до кінця року планує придбати 10 сучасних вагонів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі метрополітену, запевнивши, робота із забезпечення належного рівня обслуговування інвалідів у метро триває.

Крім того, планується обладнати відео-інформаційними системами 135 вагонів та 11 станцій метрополітену, влаштувати 76 попереджувальних рельєфних смуг на 38 станціях, влаштувати 173 попереджувальні рельєфні смуги на першій та останній сходинках сходових маршів пересадних вузлів, станцій та підземних переходів.

Як також зазначили в Київському метрополітені, впродовж I кварталу поточного року для осіб з обмеженими фізичними можливостями влаштовано 8 додаткових металевих поручнів поруч із існуючими колясочними з’їздами. До кінця року планується встановити ще 3 таких поручні. Окрім цього, на станції "Святошин" виконано заміну існуючого металевого колясочного з’їзду на гранітний.