Жителям Криму повернули 22 млн. грн. заборгованості із зарплати

22 млн. грн. заборгованості із заробітної плати відшкодовано жителям Криму заходами прокурорського реагування в січні-березні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, співробітники наглядового відомства порушили 24 кримінальних справи за порушення законодавства про працю й внесли 185 розпоряджень і подань роботодавцям-боржникам.

Також прокурори відстоювали право кримчан на оплату праці в суді.

«Подали в інтересах жителів автономії позовних заяв про стягнення заборгованості із заробітної плати майже на 1 млн. грн.», - йдеться в повідомленні.