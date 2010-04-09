Мінтрансзв’язку проведе тиждень охорони праці

Міністерство транспорту і зв`язку України з 22 по 28 квітня поточного року проведе тиждень охорони праці на підприємствах, установах і організаціях галузі, приурочений до Всесвітнього дня охорони праці, який відзначається щороку 28 квітня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

«Кожна людина, яка працює на транспорті, підпадає під ризики виробничого травматизму, тому нашим завданням сьогодні є робота з недопущення нещасних випадків», - сказав міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО.

На даний час вже створені організаційні комітети з підготовки і проведення заходів до Дня охорони праці, до складу яких увійшли представники підприємств і установ галузі транспорту і зв`язку, а також профспілок і роботодавців.

Упродовж квітня будуть проведені комплексні обстеження і цільові перевірки стану промислової безпеки і охорони праці на підприємствах. За їх результатами фахівці розроблять і упровадять низку додаткових заходів, направлених на зменшення виробничих ризиків.

З метою популяризації цієї теми будуть проведені тематичні виставки-презентації з охорони праці і промислової безпеки, ярмарки-продажі і виставки спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту, наочних посібників тощо.

На підприємствах галузі проходитимуть огляди-конкурси з охорони праці серед підприємств, конкурси на краще робоче місце, виробничу ділянку (бригаду), кращого працівника. За підсумками змагань будуть визначені переможці, які одержать винагороди.

У рамках проведення тижня охорони праці працівники галузі також вшанують пам`ять загиблих на виробництві, допоможуть упорядкувати могили, відвідають сім`ї загиблих і інвалідів праці.