У Києві проводять весняний двомісячник із благоустрою

До 24 травня у Києві триватиме весняний двомісячник із благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав відповідне розпорядження.

Під час двомісячника заплановано ряд заходів для підвищення рівня екологічної культури населення, санітарного очищення столиці після зимового періоду, підготовки міської інфраструктури до проведення загальнодержавних і загальноміських свят.

Затвердженим планом заходів передбачено, зокрема, відновити зовнішнє освітлення під’їздів, внутрішньоквартальних проїздів, вулиць, площ, парків тощо; оновити об’єкти зеленого господарства; відремонтувати, пофарбувати та встановити нові контейнери для твердих побутових відходів; відремонтувати покрівлі, фасади, сходи і двері будинків, відновити покриття прибудинкових територій та відремонтувати дитячі майданчики тощо.

Крім того, заплановано впорядкувати пам’ятники та меморіальні дошки, території міських кладовищ, облаштувати спортивні споруди та місця й зони вигулу собак.

Для координації роботи створено спеціальну комісію з проведення весняного двомісячника, яку очолив в.о. заступника голови КМДА Віктор СІВЕЦЬ. Крім того, аналогічні комісії будуть створені в кожному районі міста.

До участі у заходах передбачено залучити працівників підприємств, установ та організацій столиці, громадян, які знаходяться на обліку в центрах занятості з відповідною оплатою праці.

Також міська влада звернеться до керівників вищих навчальних закладів з пропозицією долучи студентство Києва до проведення весняного двомісячника з благоустрою та озеленення.

17 квітня у рамках двомісячника у Києві відзначатимуть День довкілля.