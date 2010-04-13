У Крим пустили дніпровську воду

Головну насосну станцію Північно-Кримського каналу запустили в понеділок у Джанкойському районі на півночі півострова. З цієї точки розпочинається примусовий підйом дніпровської води для постачання у віддалені регіони кримської автономії, до цього вона йшла самопливом по рукотворному руслу каналу, повідомила УНІАН прес-служба республіканського комітету з водогосподарського будівництва і зрошуваного землеробства.

"У 47-й раз дніпровська вода прийде до Криму і забезпечить 80% водоспоживання півострова", - заявив голова рескомводгоспу Олександр ЛІЄВ.

Дуже важливим прихід дніпровської води є для кримським аграріїв, оскільки за кліматичними показниками півострів - зона недостатнього зволоження. Близько 90% води для потреб зрошування надходить Північно-Кримському каналу.

"Третину обсягу кримської сільгосппродукції вирощено за допомогою меліорації. У три з половиною рази збільшується ефективність використання гектара кримської землі при застосуванні зрошування", - сказав О.ЛІЄВ.

У 2009 році в Криму під поливом знаходилися сільськогосподарські культури на площі 181,7 тис. га.

У 2010 році планується зрошування на 207 тис. га.

"Працівникам управлінь водного господарства належить подати близько мільярда кубометрів дніпровської води водокористувачам півострова", - заявив голова рескомводгоспу.

25 березня відкрито головний шлюз у головній частині Північно-Кримського каналу в Херсонській області.