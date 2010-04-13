На Тернопільщині забракували понад 14% перевіреної продукції

У березні 2010 року фахівці ДП «Тернопільстандартметрологія» провели 18 перевірок суб’єктів підприємницької діяльності на дотримання стандартів, норм та правил. Загальна сума перевіреної продукції склала 5,5 млн. грн. Вимогам стандартів не відповідала продукція на суму близько 800 тис. грн., або 14,5% перевіреної.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, 13 перевірок провели на підприємствах харчової галузі, 5 – на підприємствах промислової групи. Перевірили таку продукцію: цукор, борошно, селянське масло, ковбасні, хлібобулочні, кондитерські вироби, рибопродукти, фрукти і овочі швидкозаморожені, питна вода, профілі ПВХ, бензин і дизельне паливо, меблі та швейні вироби.

Зокрема, під час виробництва ковбасних виробів виявлялися недоліки маркування (неправильно вказана назва продукту, ґатунок, позначення нормативної документації, інформація щодо вмісту ГМО), а також порушення вимог стандартів за фізико-хімічними показниками.

Під час перевірки підприємства, що спеціалізується на виготовленні полівінілхлоридного профілю, встановлено порушення правил приймання, маркування та комплектності виробів.

Причинами порушень у всіх випадках стали незадовільний приймальний контроль сировини та готової продукції, недотримання порядку поставлення продукції на виробництво, низький рівень виконавчої дисципліни.

За встановлені факти реалізації продукції, виготовленої з порушенням вимог стандартів та чинного законодавства, до десяти перевірених підприємств застосували штрафні санкції на загальну суму понад 18 тис. грн. Видано 11 приписів про заборону реалізації 12 найменувань продукції. Три особи притягнуті до адміністративної відповідальності.