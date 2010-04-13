У Калуші без газопостачання залишилося майже 17 тис. осіб

Вчора, 12 квітня, близько 18.00 в м. Калуш Івано-Франківської області на вул. Стуса виявлено порив підземного газопроводу середнього тиску діаметром 300 мм. Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС України в Івано-Франківській області. За їхньою інформацією, працівники аварійно-ремонтної бригади Калуського управлiння з експлуатацiї газового господарства (УЕГГ) для запобігання витоку газу перекрили засувку на газопроводі, внаслідок чого, без газопостачання залишились мешканці дванадцяти вулиць м. Калуша: Хіміків, Будівельників, Коновальця, Стуса, С.Стрільців, Євшана, Шкільної, Фінської, Марченка, Молодіжної, Пушкіна, Тихого, на яких розташовано 92 п’яти- та дев’ятиповерхових житлових будинки (проживає 16360 чоловік), 135 житлових будинків приватного сектора (проживає 470 чоловік), 3 загальноосвітні школи, 3 дитячі дошкільні заклади, 1 музична школа, 1 дитяча поліклініка.

Всього у Калуші проживає понад 63 тис. осіб. Причина розгерметизації газопроводу встановлюється. Аварійні бригади управління експлуатації газового господарства м. Калуш проводять ремонтно-відновлювальні роботи.