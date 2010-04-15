Глава Світового банку Роберт ЗЕЛЛІК вважає, що необхідно припинити використання терміну "третій світ" для означення країн, що розвиваються, передає Радіо «Свобода».

За словами Р.ЗЕЛЛІКА, вирішення глобальних міжнародних проблем нині неможливе без участі держав Азії, Латинської Америки і Африки, які можна назвати важливою складовою нової багатополярної світової економіки, що стрімко розвивається.

Факти свідчать про те, що розподіл держав на перші й треті, на донорів і прохачів, на лідерів і ти, що відстають, уже не відповідає дійсності, додав керівник Світового банку.