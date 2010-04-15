Mazda відкликає 90 тис. автомобілів в Японії та Китаї

Японська корпорація Mazda відкликає 90 тис. автомобілів в самій Японії і в Китаї у зв`язку з виявленою проблемою в системі подачі масла, повідомляє прес-служба компанії.

Раніше, компанія Toyota рекомендувала своїм ділерам припинити продаж моделі Lexus GX 460 з міркувань безпеки

Як повідомляється, фахівці компанії перевіряють інформацію про те, що повнопривідний Lexus нестійкий на дорозі і може перекинутися на крутих поворотах.

ВВС