Україна і Оман відкриють пряме повітряне сполучення

26 квітня в Міністерстві транспорту і зв`язку України почалися двосторонні переговори щодо здійснення повітряного сполучення між Україною і Султанатом Оман.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінтрансу.

Відзначимо, на сьогоднішній день між Україною і Оманом немає прямого повітряного повідомлення.

Участь у переговорах беруть керівники авіаційних адміністрацій обох країн, а також представники найбільших авіакомпаній.

Переговори триватимуть два дні, за їхніми результатами сторони підпишуть протокол, який визначатиме принципи взаємодії і подальші кроки країн щодо встановлення повітряного сполучення.

Серед питань, які планують обговорити під час переговорів, – опрацьовування проекту Угоди про повітряне сполучення, призначення авіапідприємств, комерційні права (частоти), чартерні перевезення і т.п.